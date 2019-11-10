Нурмагомедов обратился к задушенному на турнире UFC брату

10 ноября 2019     9
Нурмагомедов обратился к задушенному на турнире UFC брату

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов обратился к двоюродному брату Абубакару, который потерпел поражение в бою против немца Давида Завады на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Пост он опубликовал в Instagram.

Нурмагомедов поддержал родственника и отметил, что в жизни есть «вещи посерьезнее». «Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно», — написал спортсмен.

Абубакар Нурмагомедов проводил дебютный бой в UFC на турнире в Москве 9 ноября. Брат чемпиона промоушена проиграл немцу Давиду Заваде. Россиянин допустил ошибку и позволил сопернику провести удушающий прием. В итоге немец заставил соперника сдаться.

За это поражение Нурмагомедова высмеял ирландский боец Конор Макгрегор. Он назвал спортсмена «вечным неудачником».

Источник: Лента.Ру

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