Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел объяснил, зачем он пнул пояс американского бойца и своего соперника Тони Фергюсона на пресс-конференции перед боем с ним. По словам Нурмагомедова, его взбесило заявление соперника об уличных драках, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 7 марта.

«Я немножко обезумел из-за этого. Парень никогда не дрался на улицах, потому что это запрещено в Америке», — заявил Орел.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова состоится 19 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. На данный момент оба являются лучшими бойцами своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

6 марта состоялась их первая личная встреча, которая не обошлась без инцидентов. В ходе пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что американец хороший боец, но тупой человек. Кроме того, россиянин пообещал размазать Фергюсона и пнул его чемпионский пояс.

Фергюсон в ответ несколько раз оскорбил Нурмагомедова и заверил, что бой станет для него легким спаррингом.

Источник: Газета Известия