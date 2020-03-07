Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном

7 марта 2020     10
Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел объяснил, зачем он пнул пояс американского бойца и своего соперника Тони Фергюсона на пресс-конференции перед боем с ним. По словам Нурмагомедова, его взбесило заявление соперника об уличных драках, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 7 марта.

«Я немножко обезумел из-за этого. Парень никогда не дрался на улицах, потому что это запрещено в Америке», — заявил Орел.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова состоится 19 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. На данный момент оба являются лучшими бойцами своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

6 марта состоялась их первая личная встреча, которая не обошлась без инцидентов. В ходе пресс-конференции Нурмагомедов заявил, что американец хороший боец, но тупой человек. Кроме того, россиянин пообещал размазать Фергюсона и пнул его чемпионский пояс.

Фергюсон в ответ несколько раз оскорбил Нурмагомедова и заверил, что бой станет для него легким спаррингом.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В аэропорту Сахалина отработали приём «заражённых» COVID-19 пассажиров
В аэропорту Сахалина отработали приём «заражённых» COVID-19 пассажиров

16:43 Более 100 специалистов Минздрава, Роспотребнадзора, силовых структур и гражданских служб Сахалинской области в рамках учений по профилактике коронавирусной инфекции …


Сборная России обыграла Румынию на ЧЕ по регби
Сборная России обыграла Румынию на ЧЕ по регби

16:48 Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Румынии в матче чемпионата Европы по регби. РИА Новости Встреча, прошедшая …


По Крымскому мосту запущены первые поезда от Керчи до Анапы
По Крымскому мосту запущены первые поезда от Керчи до Анапы

Открыто железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой. Продано более 350 билетов на первые рельсовые автобусы, которые сегодня выходят на маршрут между …


В горах рядом с Судаком нашли труп отшельницы
В горах рядом с Судаком нашли труп отшельницы

В районе мыса Алчак-Кая Судакского района найден труп женщины, проживавшей в палатке на скалах.  По информации РИА “Новости”, сначала была …


Зеленский объяснил причины смены правительства
Зеленский объяснил причины смены правительства

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве отсутствием эффективности и результативности. Об этом он рассказал в интервью агентству …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты