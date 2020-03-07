Нурмагомедов пнул ногой пояс соперника во время битвы взглядов

7 марта 2020     11
Нурмагомедов пнул ногой пояс соперника во время битвы взглядов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул ногой пояс соперника Тони Фергюсона во время битвы взглядов в рамках турнира UFC в Нью-Йорке. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

После пресс-конференции состоялась традиционная битва взглядов, Фергюсон положил свой чемпионский пояс на пол и сказал: «Твой пояс против моего». В ответ российский боец пнул трофей со сцены, после этого спортсменов развели в разные стороны.

19 апреля Нурмагомедов встретится в октагоне с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC. Поединок станет 29-м в карьере россиянина, в активе которого 28 побед.

Источник: Лента.Ру

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