Нурмагомедов посоветовал Роналду вовремя уйти из спорта

13 декабря 2019     15
Нурмагомедов посоветовал Роналду вовремя уйти из спорта

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посоветовал своему другу, португальскому футболисту Криштиану Роналду, вовремя завершить карьеру. Об этом он заявил на пресс-конференции в Краснодаре.

Боец смешанных единоборств отметил, что если вовремя не уйти, то «спорт тебя оставит». По его мнению, в любом случае со временем появятся «более молодые, голодные, мотивированные» спортсмены. К тому же, заметил Нурмагомедов, телу свойственно стареть.

«У Криштиану в его возрасте уже не будет той реакции. И нет разницы — Криштиану это или Хабиб. Придут люди и заменят их. Мой совет и ему, и себе — вовремя оставлять», — приводит слова российского спортсмена Sport Express.

Однако Нурмагомедов подчеркнул, что на данный момент и он, и Роналду находятся в хорошей форме.

В октябре отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что его сын планирует завершить карьеру «через два–три боя». На счету бойца — 28 боев и ни одного поражения.

Криштиану Роналду является победителем Лиги наций УЕФА сезона-2018/19, пятикратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным обладателем «Золотого мяча». Роналду стал единственным в истории футболистом, который стал чемпионом Англии, Испании, Италии. Помимо этого, его назвали лучшим бомбардиром в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии за рекордное число сыгранных за команду матчей. Со сборной Португалии футболист выиграл первенство Европы в 2016 году.

Источник: Газета Известия

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