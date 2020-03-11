Нурмагомедов признал силу Фергюсона

11 марта 2020     13
Нурмагомедов признал силу Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов признал силу своего будущего соперника Тони Фергюсона и заявил, что все равно собирается завершить поединок с ним досрочной победой. Слова спортсмена приводятся на YouTubeканале CBS Sports.

Нурмагомедов отметил, что ему нравится этот оппонент, потому что он побеждал многих сильных бойцов. Кроме того, россиянин заметил, что многие думают, будто Фергюсон сможет выиграть и у него. «Это настоящее испытание», — заявил Хабиб.

При этом Нурмагомедов подчеркнул, что собирается досрочно победить американца. «Нацелен на то, чтобы завершить поединок во втором или третьем раунде», — сказал боец.

7 марта состоялась пресс-конференция, приуроченная к турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 апреля, в главном поединке которого сойдутся Фергюсон и Нурмагомедов. Бойцы обменялись оскорблениями в ходе мероприятия. Во время битвы взглядов Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона: американец становился обладателем временного титула UFC в легком весе.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался четырежды. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. Он является действующим чемпионом UFC в легком весе.

Источник: Лента.Ру

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