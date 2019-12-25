Нурмагомедов указал на виновных в отстранении России от соревнований

25 декабря 2019     23
Нурмагомедов указал на виновных в отстранении России от соревнований

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ситуации с отстранением отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях виноваты чиновники. Его слова приводит Sports.kz.

По мнению Нурмагомедова, госслужащие не должны были допустить, чтобы санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) были настолько жесткими. Кроме того, боец отметил, что спортсмены не должны отказываться от мечты выступить на Олимпийских играх даже в нейтральном статусе.

«С пяти лет они занимаются спортом, чтобы в 25-30 лет дойти до уровня Олимпийских игр, стать олимпийским чемпионом», — отметил Нурмагомедов. Он также указал на то, что решение WADA является политизированным.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать подобные соревнования на своей территории. Запрет не коснется ближайшего чемпионата Европы по футболу. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Олимпийский комитет России готов оспорить это решение.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля россиянину предстоит третья защита титула. Его соперник — американец Тони Фергюсон. В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий Нурмагомедов расположился на второй строчке.

Источник: Лента.Ру

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