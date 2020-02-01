«Ньюкасл» дома потерял очки в матче с худшей командой АПЛ

«Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 февраля, на стадионе Сент-Джеймс Парк и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели по несколько голевых моментов, но воплотить их в забитые мячи никому не удалось.

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19:14 — 31 января

«Ньюкасл» имеет в активе 31 очко и находится на десятом месте в турнирной таблице. «Норвич» остается худшей командой АПЛ. «Канарейки» набрали 18 очков и занимают последнюю, 20-ю строчку.

В следующем туре «Ньюкасл» 16 февраля на выезде сыграет с «Арсеналом». «Норвич» днем раньше на своем поле примет «Ливерпуль».

Источник: Лента.Ру