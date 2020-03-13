Нью-Йоркская биржа закрылась с рекордным за последние 32 года падением

13 марта 2020     19
Нью-Йоркская биржа закрылась с рекордным за последние 32 года падением

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже потеряли более 9% по итогам торговой сессии в четверг, 12 марта. Это крупнейший обвал основных котировок со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года.

Согласно данным на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта.

Для данного индекса это также худший результат с октября 1987 года. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта.

Наибольшее снижение отмечено, в частности, у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки.

Фондовый рынок значительным снижением ключевых индексов реагирует на пандемию коронавируса COVID-19 в мире. Также нестабильность на мировых рынках вызвало то, что 6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти. В результате соглашение распалось.

Ранее Американский экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.

Источник: Газета Известия

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