Обвинение запросило пожизненный срок для обвиняемых в теракте в метро Петербурга

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге заслушал прения сторон по делу о теракте, совершенном в петербургском метрополитене в 2017 году. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил корреспондент «Известий».

Сторона обвинения попросила назначить Аброру и Акраму Азимовым (Аброр Азимов — предполагаемый организатор. — Ред.), Ибрагиму и Мухамадюсупу Эрматовым пожизненное лишение свободы и штраф в 1 млн рублей, Содику Ортикову — 28 лет строгого режима и аналогичный штраф. Сейфулла Хакимову, Дилмураду Муидинову и Бахраму Эргашеву по 27 лет строгого режима штраф 1 млн рублей, Махамадюcуфу Мирзаалимову — 27 лет, а Азамжону Махмудову — 27 лет и штраф в 1 млн рублей.

Во время зачитывания прошения о приговоре подсудимая Шoхиста Каримова упала в обморок, в связи с чем был назначен перерыв в полчаса. 18 июня ей также стало плохо во время судебного заседания, после чего Каримовой вызвали скорую.

2 апреля 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро в 2017 году. Все они не признали свою вину.

1 февраля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что следователи завершили свою часть работы и передали материалы в суд.

В апреле прошлого года представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что террористов, совершивших взрыв, удалось вычислить по электронным следам. Были задержаны 11 человек, в том числе организатор нападения.

Трагедия произошла на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 2» днем 3 апреля 2017 года. В одном из вагонов поезда произошел взрыв. В результате погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Более 100 пассажиров пострадали.

Позже в тот же день на станции «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство. Атаку удалось предотвратить.

Источник: Газета Известия