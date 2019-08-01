Обвинения предъявлены еще двум участникам массовых беспорядков в Москве

1 августа 2019     22
Обвинения предъявлены еще двум участникам массовых беспорядков в Москве

Следственный комитет России предъявил обвинения еще двум участникам массовых беспорядков во время несогласованной акции в Москве — Ивану Подкопаеву и Алексею Миняйло. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили ТАСС адвокаты обвиняемых.

«Следствие предъявило Ивану Подкопаеву обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ. Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», — заявил адвокат Николай Фомин.

По словам защитника, из фабулы обвинения следует, что фигуранты дела о массовых беспорядках распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов и применяли к ним насилие.

Адвокат Алан Гамазов, в свою очередь, сообщил о предъявлении обвинения его подзащитному Алексею Миняйло по той же статье, что и Подкопаеву.

«Вину мой подзащитный не признает и настаивает, что участия в акции не принимал, так как в этот момент находился в Хамовническом суде Москвы», — сообщил Гамазов.

Ранее в четверг обвинение предъявили участнику несогласованного митинга Кириллу Жукову. Он стал фигурантом дела не только об участии в массовых беспорядках, но и в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Перед этим СКР сообщил о задержании пяти человек, причастных к беспорядкам во время митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Всего же, по данным следствия, к нарушениям правопорядка в ходе акции причастны десять человек.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. В нем участвовали порядка 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны более 1 тыс. человек. Сообщалось, что участники митинга, в частности, использовали перцовый баллончик, распылили газ и перекрыли движение на Тверской улице.

Источник: Газета Известия

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Следственный комитет России предъявил обвинения еще двум участникам массовых беспорядков во время несогласованной акции в Москве — Ивану Подкопаеву и …



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