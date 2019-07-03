Обвиненную в халатности главу МВФ задумали сделать главой Европейского ЦБ

3 июля 2019     20
Обвиненную в халатности главу МВФ задумали сделать главой Европейского ЦБ

Лидеры ЕС выдвинули директора-распределителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в качестве главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом пишет Bloomberg.

В своем Twitter 2 июля она сообщила, что на время выдвижения слагает с себя полномочия директора-распорядителя. Исполнительный совет МВФ уже объявил, что исполнять обязанности главы фонда будет Дэвид Липтон, ранее являвшийся первым замдиректора МВФ. Полномочия нынешнего главы ЕЦБ Марио Драги истекают 31 октября 2019 года.

Помимо Лагард Евросовет предложил утвердить председателем Еврокомиссии министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, сделать главой Евросовета бельгийского премьера Шарля Мишеле, а также назначить представителем по внешней политике и обороне министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

Лагард была первой женщиной, которая стала директором-распорядителем Международного валютного фонда. В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту. Кроме того, она, будучи юристом по образованию, будет первым президентом этого банка, который не является профессиональным экономистом.

До МВФ Лагард занимала пост министра финансов Франции и также была первой женщиной в истории страны на этой должности. В период руководства министерством она обвинялась в халатности при исполнении обязанностей в связи с делом владельца концерна Adidas Бернарда Тапи.

Тот, занимая в 1992 году пост министра по делам городов, был вынужден продать Adidas. Посредником в сделке стал госбанк Credit Lyonnais. Однако спустя два года, когда Тапи был признан банкротом, он требовал компенсации от банка, утверждая, что тот продал компанию за большую сумму, чем указано в соглашении.

Тяжба затянулась более чем на 10 лет и в 2007 году по решению Лагард, которая тогда являлась министром финансов, была передана в арбитражную коллегию. Та вынесла решение в пользу Тапи, и он получил компенсацию в 403 миллиона евро. Поскольку Credit Lyonnais к тому моменту стал частным банком, деньги выплатили из государственных фондов.

Однако в 2011 году действия Лагард решили рассмотреть в суде. В результате в 2015 году было принято решение начать судебное разбирательство в отношении Лагард по обвинению в халатности при исполнении служебных обязанностей. Она была признана частично виновной и даже избежала выплаты компенсации в 15 тысяч евро.

Источник: Лента.Ру

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