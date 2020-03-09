Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России

Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения. Об этом говорится в материале «Новой газеты».

Автор репортажа Вадих Эль-Хайек встретился с Сохта в офисе сирийского туркменского совета в некой деревне на турецко-сирийской границе. Сохта попросил журналиста передать в Россию слова о том, что он не виновен в убийстве Филипова, поскольку в тот момент был в двух километрах от места гибели летчика. Эль-Хайек предложил ему и его двоюродному брату Амеру записать обращение на камеру, но это пресек родной брат Сохта, появившийся в тот момент в офисе.

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00:02 — 26 февраля 2018

«Он спросил меня, кто я и что делаю. Узнав про затею Тарека и Амера, он поменялся в лице: “Ни в коем случае! Не надо будить спящее дело! Скоро все это забудется и будет все хорошо”», — пишет корреспондент. По его словам, брат Сохта считает, что такая запись будет приравнена к признанию вины.

Решение о заочном аресте Сохта по делу об убийстве Филипова вынес Басманный суд Москвы в июле 2018 года, аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении Амера Сохта, а также Мурада Джума Шрейба. Кроме того, все они были объявлены в международный розыск. Как утверждается в материале «Новой газеты», Тарек и Амер Сохта пожаловались, что из-за официальных обвинений они «не могут ни работать, ни переехать куда-то».

Летчик ВКС России майор Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в сирийской провинции Идлиб. Боевики сбили пилотируемый им штурмовик Су-25СМ, после чего военнослужащий катапультировался, принял бой на земле с пистолетом, был тяжело ранен и при приближении террористов подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!» Филипову посмертно присвоили звание Героя России.

Источник: Лента.Ру