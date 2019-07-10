Обезглавившему одноклассника подростку вынесли приговор в США

В Массачусетсе 18-летнего подростка приговорили к двум пожизненным срокам за жестокое убийство одноклассника, сообщает CNN.

По данным телеканала, в 2016 году молодой человек нанес 76 колото-резаных ран своему товарищу, а затем обезглавил его. Мотивом преступления стала ссора из-за девушки.

Суд признал юношу виновным и приговорил к двум пожизненным заключениям. Тем не менее по закону он сможет выйти на свободу по УДО через 30 лет.

30 июня сообщалось, что под Петербургом 15-летний подросток убил прохожего за замечание.

Источник: Газета Известия