Обезглавившему одноклассника подростку вынесли приговор в США

В Массачусетсе 18-летнего подростка приговорили к двум пожизненным срокам за жестокое убийство одноклассника, сообщает CNN.
По данным телеканала, в 2016 году молодой человек нанес 76 колото-резаных ран своему товарищу, а затем обезглавил его. Мотивом преступления стала ссора из-за девушки.
Суд признал юношу виновным и приговорил к двум пожизненным заключениям. Тем не менее по закону он сможет выйти на свободу по УДО через 30 лет.
30 июня сообщалось, что под Петербургом 15-летний подросток убил прохожего за замечание.
Источник: Газета Известия
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