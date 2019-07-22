Обезглавленное тело женщины нашли в Москве

В Москве на улице найдено тело 31-летней женщины без головы. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.
Труп с выраженными гнилостными изменениями лежал неподалеку от жилого дома в районе дома 60 по Новодачной улице, уточняет источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, отдельно от тела находилась голова погибшей.
Личность женщины устанавливается, известно, что она 1987 года рождения.
Следователи выясняют обстоятельства и причины ее гибели. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Погибшую звали Алима Ф., отмечает РЕН ТВ.
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