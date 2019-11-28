Обездвиженного россиянина достали из моря в Таиланде

28 ноября 2019     21
Обездвиженного россиянина достали из моря в Таиланде

В таиландской провинции Пхукет российский турист погиб, занимаясь сноркелингом. Об этом в четверг, 28 ноября, пишет The Phuket News.

Известно, что путешественник в составе группы отправился в однодневный тур, чтобы посетить острова Майтон, Ко Не и Рача-Яй. В ходе посещения последнего из них 28-летний мужчина решил поплавать в море с маской и трубкой, однако в какой-то момент гид заметил, что россиянин неподвижно лежит на воде.

Туриста немедленно достали из воды и вынесли на берег, затем оказали ему первую помощь и начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Мужчина умер по дороге в одну из местных больниц.

Как утверждает издание, официальной причиной смерти называется утопление. Другие подробности произошедшего не уточняются.

25 ноября в таиландской Паттайе скончался российский турист, отдыхавший в районе пляжа Джомтьен. Мужчина вместе с друзьями проживал в арендуемом доме. По словам одного из путешественников, компания находилась на балконе в то время, как их 64-летний друг решил принять душ.

Источник: Лента.Ру

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