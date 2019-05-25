Обещавший дать леща Соловьеву активист рассказал об их встрече

25 мая 2019     26
Обещавший дать леща Соловьеву активист рассказал об их встрече

Активист Антон Дербенев, который пообещал ударить телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего бесами противников храма в Екатеринбурге, заявил, что у них состоялся «очень серьезный диалог». Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 25 мая.

По его словам, он добился своей задачи «в виде леща», не нанеся оппоненту ни одного удара. «Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные», — объяснил Дербенев.

Он подчеркнул, что встреча началась с рукопожатия, и «никто не хотел эскалации конфликта». Активист отметил и тот факт, что Соловьев его «принял», несмотря на то, что они «разные фигуры по масштабу».

В ходе разговора, по словам Дербенева, Соловьев объяснил, кого именно считает бесами в ситуации в Екатеринбурге. «В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами», — отметил собеседник радиостанции.


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