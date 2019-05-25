Обещавший дать леща Соловьеву активист рассказал об их встрече

Активист Антон Дербенев, который пообещал ударить телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего бесами противников храма в Екатеринбурге, заявил, что у них состоялся «очень серьезный диалог». Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 25 мая.

По его словам, он добился своей задачи «в виде леща», не нанеся оппоненту ни одного удара. «Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные», — объяснил Дербенев.

Он подчеркнул, что встреча началась с рукопожатия, и «никто не хотел эскалации конфликта». Активист отметил и тот факт, что Соловьев его «принял», несмотря на то, что они «разные фигуры по масштабу».

В ходе разговора, по словам Дербенева, Соловьев объяснил, кого именно считает бесами в ситуации в Екатеринбурге. «В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами», — отметил собеседник радиостанции.