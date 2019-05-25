Обещавший дать леща Соловьеву активист рассказал об их встрече
25 мая 2019 26
Активист Антон Дербенев, который пообещал ударить телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего бесами противников храма в Екатеринбурге, заявил, что у них состоялся «очень серьезный диалог». Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 25 мая.
По его словам, он добился своей задачи «в виде леща», не нанеся оппоненту ни одного удара. «Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные», — объяснил Дербенев.
Он подчеркнул, что встреча началась с рукопожатия, и «никто не хотел эскалации конфликта». Активист отметил и тот факт, что Соловьев его «принял», несмотря на то, что они «разные фигуры по масштабу».
В ходе разговора, по словам Дербенева, Соловьев объяснил, кого именно считает бесами в ситуации в Екатеринбурге. «В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами», — отметил собеседник радиостанции.
Бывший президент Украины Петр Порошенко рекомендовал своему преемнику не ждать импульса от общества, а начинать действовать в вопросе освобождения в России украинских моряков. Об этом он написал в Facebook. «Уже не до шуток», — цитирует Порошенко «Газета.ру». Ранее 25 мая Зеленский, комментируя решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе, заявил, что если Россия отпустит… читать »
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал вялым и беззубым комментарий МИД России относительно решения Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter-аккаунте. «Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», — написал Климкин. Он отметил,… читать »
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал решение нынешнего врио главы региона Александра Беглова баллотироваться на выборах главы города. Он уверен, что многие жители северной столицы его поддержат. Полтавченко напомнил, что еще когда был губернатором, на вопрос, кого он видит на этом месте, ответил, что у него только один кандидат — Беглов, передает РЕН ТВ. «Я… читать »
Немецкий гонщик команды Renault Кай Гюнтер погиб в возрасте 48 лет в результате аварии, произошедшей во время чемпионата Германии по ралли. Об этом сообщает немецкое издание Focus. По информации издания, автомобиль Гюнтера врезался в дерево во время этапа в городе Цвиккау. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Штурман Гюнтера Себастьян Уокер получил серьезные травмы… читать »
Если Россия выполнит решения Международного трибунала по морскому праву (МТМП) ООН, это станет первым сигналом того, что она готова к урегулированию отношений с Украиной. Об этом написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, выполнение Россией решения может стать шагом к «разблокированию переговоров» и решению проблемы «цивилизованным способом». Ранее 25 мая международный трибунал… читать »