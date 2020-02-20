Обещания Трампа помиловать Ассанжа назвали ложью

20 февраля 2020     17
Обещания Трампа помиловать Ассанжа назвали ложью

Белый дом опроверг сведения о том, что президент США Дональд Трамп предлагал помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2017 году, пишет ТАСС.

Статью с соответствующей информации ранее опубликовала газета The Guardian. Как утверждается, в августе 2017 года Дана Рорабакер, который в то время был членом Палаты представителей Конгресса США, предложил соответствующее условие Ассанжу. Основателю WikiLeaks требовалось отказаться от обвинений в адрес России о ее причастности к хакерской атаке на серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

Как утверждает администрация президента, Трамп был едва знаком с Рорабакером и тем более никогда не говорил с ним на эту тему. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что публикация издания является ложью и фабрикацией со стороны Национального комитета Демократической партии.

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Американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании, Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле прошлого года он был арестован британской полицией. Сейчас Ассанж отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.

В октябре 2016 года сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В распространении этих данных кандидат в президенты США от Демократической партии обвинила Россию.

Расследованием так называемого российского вмешательства в выборы президента США 2016 года занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал якобы сговор Москвы с Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп также неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании.

Источник: Лента.Ру

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