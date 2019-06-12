«Облако» за океаном

Последнее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе показало, что ожидания от ее результатов и надежды на компромиссные решения, способные вдохнуть новую жизнь в Минские соглашения, были завышены. Они, естественно, базировались скорее на субъективных предпосылках, связанных с фигурой нового президента Украины и обновленной командой переговорщиков с украинской стороны, чем на объективных факторах внутриполитической конъюнктуры и внешнем воздействии.

Ряд пока еще очень абстрактных договоренностей — это всё, чем могут похвастаться власти в Киеве в деле об урегулировании. Тут надо особо отметить, что на Украине много говорилось о том, что для Владимира Зеленского сейчас фактически невозможно эффективно включаться в процесс урегулирования конфликта, так как идет парламентская избирательная компания и любой компромисс может повлиять на рейтинг его политической силы. Также, как стало очевидным уже после переговоров, целый ряд украинских политиков, которые остаются на ведущих должностях в государстве, предпримут все усилия, чтобы заблокировать диалог.

На этом фоне противоречивые заявления Владимира Зеленского (к чему уже приходится привыкать), касающиеся конфликта в Донбассе, и до сих пор не сформулированная политика по этому треку, очень сильно снижают шансы на возможность подлинного разрешения конфликта. Они скорее переводят его в плоскость дискуссии ради дискуссии.

Среди основных инициатив последней встречи следует выделить переход к прямому диалогу Киева, Донецка и Луганска, разработку по усилению и контролю режима прекращения огня, разведение сил и средств на линии соприкосновения, снятие экономической блокады со стороны Украины. Более того, было вновь заявлено о необходимости обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных», а также работы над механизмом поиска пропавших без вести.

Со стороны донбасских республик высказывалась инициатива разработки механизмов погашения долгов по пенсиям и социальным пособиям жителям ДНР и ЛНР со стороны Украины, а также компенсаций за ущерб региону вследствие экономической блокады.

В то же время украинская сторона продолжила блокировать обсуждение в политической подгруппе таких аспектов, как реализация закона об особом статусе Донбасса и его закрепление в Конституции Украины.

Позиция РФ и донбасских республик на переговорах в Минске, начиная с первого заседания, базировалась на логике параллельной реализации пунктов Минских соглашений. Она проистекает из сущности принятых документов, в рамках которых невозможно полностью реализовать договоренности в сфере безопасности и уже после начать реализацию политической части. В тоже время украинская сторона, считая политические аспекты невыгодными для себя, традиционно блокирует любые инициативы по этому треку.

Отдельно следует сказать об инициативе, связанной с разведением сил в районе станицы Луганской (эта договоренность также является инициативой Нормандского формата). Так, на последнем трехстороннем заседании была достигнута договоренность 10 июня начать отвод сил с двух сторон. Однако 8 июня украинская сторона сообщила, что якобы «вооруженные формирования РФ по направлению населенного пункта Николаевка в который раз совершили обстрел населенного пункта «Станица Луганск» из стрелкового оружия».

Такое заявление ставит крест и на будущих соглашениях. Так как становится очевидно, что украинская власть не сделала выводов относительно действий своих предшественников.

Ну и в завершение еще один странный пассаж со стороны Владимира Зеленского и его окружения. Оказалось, что украинские партнеры разработали очередной план по урегулированию конфликта. Вот только они не хотят его представлять. В настоящий момент анонсируется его презентация после консультации с европейскими партнерами. Только есть ощущение, что это очередной прием из арсенала предыдущего президента, который на протяжении почти всей своей каденции рассказывал о существующем плане. Правда его никто так и не увидел. А все официальные обращения Украины в ООН содержали уж очень краткий набор пожеланий, сводившийся к желанию получить контроль над границей России и республик.

Понятно, что в условиях избирательной кампании на Украине у всех политических сил от оппозиционеров до радикалов внезапно появились планы урегулирования конфликта. Только вот незадача: они настолько секретные, что находятся исключительно в головах некоторых политиков, а у большинства, видимо, и вовсе в «облаке» за океаном.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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Источник: Газета Известия