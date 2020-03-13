Обломки взорвавшейся советской ракеты разлетелись в космосе

13 марта 2020     24
Обломки взорвавшейся советской ракеты разлетелись в космосе

Части третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон», взорвавшейся в феврале, разлетелись в космосе. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные портала ВВС США Space-track.org.

Американские специалисты внесли в каталог космических объектов 78 обломков ступени, получивших номера с 45266 по 45340 и с 45346 по 45348.

Части ракеты находятся на расстоянии сотен километров на высотах от 599 до 1819 км. Данных о столкновении обломков с другими объектами в космосе не обнаружено.

Взрыв произошел 12 февраля, после чего военные США взяли обломки ракеты под наблюдение, о чем сообщили в Twitter.

«Циклон-3» запускался в космос с 1977 по 2009 год. Разрушенная ракета была запущена с космодрома Плесецк в 1991 году.

В феврале стало известно, что сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Президент МОК не исключает отмены ОИ-2020 из-за коронавируса
Президент МОК не исключает отмены ОИ-2020 из-за коронавируса

09:19 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключает, что из-за эпидемии коронавируса возможна отмена летней Олимпиады 2020 года …


Россия и Индонезия проведут первые совместные военно-морские учения
Россия и Индонезия проведут первые совместные военно-морские учения

09:22 Военные из России и Индонезии договорились о проведении первых совместных военно-морских учений «Орруда-2020». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского …


Бельгия ввела общенациональный карантин
Бельгия ввела общенациональный карантин

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, пишет ТАСС. По …


Назван главный победитель от обрушения нефти
Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов. К такому выводу пришли …


Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова
Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон поиздевался над командой россиянина Хабиба Нурмагомедова, выложив в Twitter картинку с ним и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты