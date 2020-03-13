Обломки взорвавшейся советской ракеты разлетелись в космосе

Части третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон», взорвавшейся в феврале, разлетелись в космосе. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные портала ВВС США Space-track.org.

Американские специалисты внесли в каталог космических объектов 78 обломков ступени, получивших номера с 45266 по 45340 и с 45346 по 45348.

Части ракеты находятся на расстоянии сотен километров на высотах от 599 до 1819 км. Данных о столкновении обломков с другими объектами в космосе не обнаружено.

Взрыв произошел 12 февраля, после чего военные США взяли обломки ракеты под наблюдение, о чем сообщили в Twitter.

«Циклон-3» запускался в космос с 1977 по 2009 год. Разрушенная ракета была запущена с космодрома Плесецк в 1991 году.

В феврале стало известно, что сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.

Источник: Газета Известия