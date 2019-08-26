Обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену

Высокий суд Лондона рассмотрел иск обманутого мужа, который обнаружил, что воспитывал чужого сына. Об этом пишет издание Daily Mail.

Настоящим отцом ребенка оказался бывший любовник жены. Британец узнал об этом, когда мальчику было восемь лет. Он подал в суд и потребовал, чтобы жена вернула ему деньги, которые он потратил на ее сына за эти годы. Кроме того, мужчина хочет, чтобы ему возместили моральный ущерб.

На последнем заседании суд решал, можно ли сообщить мальчику имя его настоящего отца. Мужчина утверждал, что ребенок должен знать правду. Женщина была против.

Судья постановил, что говорить ребенку о настоящем отце нельзя, пока, по его словам, «не придет время». Кроме того, он запретил прессе упоминать имена людей, так или иначе связанных с этой тяжбой.

23 августа сообщалось, что в Сингапуре миллионер подал в суд на бывшую любовницу и потребовал вернуть два миллиона сингапурских долларов. Он утверждает, что дал деньги в долг, а ответчица настаивает на том, что это был подарок.

Источник: Лента.Ру