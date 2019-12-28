Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55». Об этом 27 декабря заявил омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу «всех установленных на всех установленных». В это воскресенье 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры «нормандской четверки», украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск, в свою очередь, освободят 55», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

9 декабря по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский рассказал о достижении договоренности об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря. Кроме того, стороны согласовали и разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

26 декабря появилось сообщение о том, что обмен пленными между ДНР и Украиной состоится 29 декабря на контрольно-пропускном пункте под Горловкой.

Предыдущий крупный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. 74 силовика вернулись на Украину и 306 ополченцев были переданы самопровозглашенными Донецкой и Луганской народным республикам.

Также, 7 сентября Россия и Украина совершили первый обмен удерживаемыми лицами, который проходил по формуле «35 на 35». В Киев в том числе вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море, а также осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Среди граждан, вернувшихся в Россию, был главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, похищенный СБУ.

Источник: Газета Известия