Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

29 декабря 2019     33
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.

Как указано в публикации, в 07:03 (здесь и далее — местное время, разница с московским составляет минус три часа — прим. «Ленты.ру») завершилась посадка, в 07:21 лайнер взлетел. Через минуту самолет пропал с радаров, еще через две была объявлена тревога для всех аварийно-спасательных служб аэропорта. В 07:35 была получена информация о том, где конкретно произошло ЧП, и в 07:36 туда прибыли первые пожарные, а к 07:42 к месту съехался весь личный состав.

Материалы по теме

08:22 — 27 декабря

В 08:10 с места катастрофы эвакуировали в терминал всех пассажиров потерпевшего крушение самолета, которые были способны самостоятельно передвигаться.

Лайнер Fokker 100 авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По последним данным, погибли 12 человек, пострадали 67. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Граждан России среди них не было.

Среди вероятных версий причин авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия, заявляли в МВД Казахстана. Также сообщалось, что, по предварительным данным, катастрофа произошла из-за отказа двигателя.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь. События недели 29.12
Вести Севастополь. События недели 29.12.2019

Главные темы программы: – По Крымскому мосту на поезде. На полуостров прибыли первые пассажирские составы из Москвы и Санкт-Петербурга. Как …


Кто в Севастополе встречает Новый год в одиночестве
Кто в Севастополе встречает Новый год в одиночестве

Большинство россиян планируют встречать Новый год дома и никуда не поедут на каникулы, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Встретить Новый год дома, …


Число жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41
Число жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41

10:28 В результате тайфуна «Урсула» («Фанфон») на Филиппинах погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом информирует CNN Philippines. © …


Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air. …


Экс-тренер сборной Испании по футболу возглавил «Монако»
Экс-тренер сборной Испании по футболу возглавил «Монако»

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Роберт Морено назначен новым главным тренером «Монако». Об этом 28 декабря сообщили на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты