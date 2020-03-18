Обнаружена утечка опасных для Земли веществ

Ученые Массачусетского технологического института определили источники утечки хлорфторуглеродов (ХФУ), разрушающих озоновый слой. Оказалось, что опасные вещества проникают в атмосферу из старого оборудования, которое раньше считалось безопасным. Этот процесс может задержать восстановление озонового слоя, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Выделять ХФУ могут такие материалы, как строительная изоляционная пена, старые холодильники и системы охлаждения. Их не утилизировали, поскольку считалось, что их вклад в увеличение концентрации хлорфторуглеродов будет незначителен. Однако исследователи выяснили, что утечка ХФУ-11 и ХФУ-12 способна замедлить восстановление озонового слоя Земли на шесть лет, а в атмосфере окажется эквивалент девяти миллиардов тонн углекислого газа.

Ученые также обнаружили, что ХФУ-113 выбрасывается в атмосферу со скоростью семи миллиардов грамм в год, что сравнимо с максимальными выбросами ХФУ-11 несколько лет назад.

Ранее агентство экологических расследований обнаружило ранее неизвестный источник разрушающих озоновый слой хлорфторуглеродов (ХФУ), повышение концентрации которых в атмосфере было выявлено в мае 2018 года. Оказалось, что вредные вещества до сих пор используются в Китае для производства теплоизоляционных материалов.

Источник: Лента.Ру