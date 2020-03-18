Обнаружена утечка опасных для Земли веществ

18 марта 2020     15
Обнаружена утечка опасных для Земли веществ

Ученые Массачусетского технологического института определили источники утечки хлорфторуглеродов (ХФУ), разрушающих озоновый слой. Оказалось, что опасные вещества проникают в атмосферу из старого оборудования, которое раньше считалось безопасным. Этот процесс может задержать восстановление озонового слоя, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Выделять ХФУ могут такие материалы, как строительная изоляционная пена, старые холодильники и системы охлаждения. Их не утилизировали, поскольку считалось, что их вклад в увеличение концентрации хлорфторуглеродов будет незначителен. Однако исследователи выяснили, что утечка ХФУ-11 и ХФУ-12 способна замедлить восстановление озонового слоя Земли на шесть лет, а в атмосфере окажется эквивалент девяти миллиардов тонн углекислого газа.

Ученые также обнаружили, что ХФУ-113 выбрасывается в атмосферу со скоростью семи миллиардов грамм в год, что сравнимо с максимальными выбросами ХФУ-11 несколько лет назад.

Ранее агентство экологических расследований обнаружило ранее неизвестный источник разрушающих озоновый слой хлорфторуглеродов (ХФУ), повышение концентрации которых в атмосфере было выявлено в мае 2018 года. Оказалось, что вредные вещества до сих пор используются в Китае для производства теплоизоляционных материалов.

Источник: Лента.Ру

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