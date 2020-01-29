Обнаружено неизвестное атмосферное явление

29 января 2020     3
Обнаружено неизвестное атмосферное явление

Финские астрономы обнаружили неизвестный тип полярного сияния, названного «дюнами». По форме он представляет собой светящиеся волнистые волны и не вписывается ни в одну из существующих категорий атмосферного свечения. Об этом сообщает издание Science Alert.

Сияния, которые были зафиксированы семь раз, возникают на высоте около ста километров в верхней части мезосферы и видны одновременно из разных мест в Финляндии и Швеции. Они являются примером того, что называется «мезосферным каналом», и возникают, когда атомы кислорода, чье распределение зависит от влияние атмосферных волн, возбуждаются при взаимодействии с солнечным ветром.

В 2017 году сообщалось о другой новой разновидности атмосферных явлений — «Стиве». Феномен впервые был замечен энтузиастами из организации Alberta Aurora Chasers, которые занимаются наблюдениями полярных сияний. Они обнаружили относительно узкие ленты зеленого и фиолетового света, отличавшиеся от известных разновидностей Aurora Borealis. «Стив» не является полярным сиянием, и в его формировании участвуют другие механизмы.

Источник: Лента.Ру

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Обнаружено неизвестное атмосферное явление
Обнаружено неизвестное атмосферное явление

Финские астрономы обнаружили неизвестный тип полярного сияния, названного «дюнами». По форме он представляет собой светящиеся волнистые волны и не вписывается …



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