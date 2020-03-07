Обнаружены изменения симптомов коронавируса

7 марта 2020     14
Обнаружены изменения симптомов коронавируса

Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас, пишут «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).

Исследователи наблюдали за 89 пациентами в Ухане и выяснили, что у тех, кто заразился позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.

Пациенты были разделены на две группы. В первую вошли те, кто заразился коронавирусом в период с 16 по 22 января, а во вторую — те, кто заболел с 23 по 29 января. У большинства пациентов, заразившихся раньше, были зафиксированы такие симптомы, как высокая температура, боль в мышцах, слабость, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У пациентов, вошедших во вторую группу, все эти симптомы были выражены слабее или отсутствовали.

По словам ученых, это объясняется тем, что недавно зараженных симптомы более скрыты. «Новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», — указали ученые.

Ученые пришли к выводу, что вирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. Также они добавили, что вирус мутирует, и каждая его форма может проявляться по-разному.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3460 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 7 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

Источник: Лента.Ру

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