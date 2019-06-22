Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

22 июня 2019     18
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина. Об этом сообщил журнал Science Alert.

Изменения в серотониновой системе могут начаться за 15–20 лет до появления моторных и других симптомов начальной стадии болезни Паркинсона. В исследовании приняли участие 14 человек из Италии и Греции, их результаты сравнили с данными 65 больных и 25 здоровых волонтеров.

Авторы работы считают, что их открытие поможет создать новые способы диагностики заболевания и его лечения. На данный момент в мире насчитывается более 6 млн человек, страдающих от болезни Паркинсона. Современная медицина не способна ее излечить.

21 июня стало известно, что сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.

Источник: Газета Известия

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Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
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