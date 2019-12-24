Обнаружены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57

24 декабря 2019     8
Обнаружены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57

На месте крушения истребителя Т-50 (заводской индекс Су-57) под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае обнаружены черные ящики. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил РИА Новости представитель силовых структур региона.

По словам собеседника агентства, в настоящее время бортовые самописцы уже извлечены из самолета, их состояние оценивается как удовлетворительное. После их расшифровки специалистам удастся установить более точную причину происшествия.

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10:13 — Сегодня

Ранее сообщалось, что крушение Су-57, по предварительным данным, могло произойти из-за неисправности и ошибки пилотирования. Источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе отмечали, что авария произошла из-за сбоя в системе управления, в частности, хвостовым оперением.

Су-57, принадлежащий Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу (КнААЗ) имени Гагарина, который выпускает данный самолет, разбился в тайге в 111 километрах от аэродрома Дземги (Хабаровский край). Пилот летательного аппарата катапультировался и не пострадал. На вертолете Ми-8 его доставили в больницу.

Су-57 — перспективный российский истребитель пятого поколения, разработан для замены Су-27. Первый его полет прошел в январе 2010 года. Серийное производство запущено в мае 2019-го. Предположительно, в конце декабря должна была состояться его первая крупная поставка.

Источник: Лента.Ру

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