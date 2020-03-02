Обнаружен древнейший в мире меч

2 марта 2020     17
Обнаружен древнейший в мире меч

Специалисты выяснили, что старинное оружие, хранящееся в музее на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции, на самом деле является одним из древнейших мечей, возраст которого оценивается в пять тысяч лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Артефакт был изготовлен в восточной части Турции в третьем тысячелетии до нашей эры, однако хранился в музее как часть средневековой коллекции. По информации специалистов, он мог использоваться как оружие или как церемониальный предмет. Считается, что, прежде чем оказаться в музее, он был частью захоронения, которое случайно нашли горожане.

Ученые обнаружили сходство меча с другим оружием, который был найден в дворцовом комплексе Аслантепе в восточной части современной Турции. Однако артефакт не имел украшений, надписей или других отличительных черт. Анализ показал, что он изготовлен из мышьяковой бронзы, а не оловянной. Мечи такого типа находили в сравнительно небольшом регионе в Восточной Анатолии, между верхним течением Евфрата и южным берегом Черного моря.

Исследователи считают, что меч попал в Венецию из турецкого города Трабзон во второй половине 19-го века.

Источник: Лента.Ру

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