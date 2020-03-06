Обнаружен единственный в мире орангутан-альбинос

Единственный в мире орангутан-альбинос замечен живым и здоровым в дождевом лесу на индонезийской части острова Борнео. Об этом сообщает сайт NDTV.

Жители деревни содержали голубоглазого и покрытого светлой шерстью примата по кличке Альба в клетке в качестве питомца. Зоозащитники забрали самку орангутана в 2017 году. Когда в конце 2018 года они поняли, что Альба может самостоятельно строить гнездо и добывать пропитание, ее решили выпустить в дикую природу.

В начале марта Фонд выживания орангутанов Борнео мониторил трех других орангутанов, которых тоже недавно отпустили на волю, и обнаружил, что Альба жива и здорова.

Ранее сообщалось, что на севере провинции Сонгкхла, Таиланд, рыболовы сняли на камеру редчайших дельфинов-альбиносов. На кадрах видно, как они плавают и играют друг с другом прямо возле рыбацкой лодки.

Источник: Лента.Ру