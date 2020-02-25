Обнаружен загадочный затерянный город

Археологи Восточного Института в Чикаго обнаружили затерянный город древнего царства, просуществовавшего с 1400 года до нашей эры до 600 года до нашей эры и победившего в войне Фригию, которой правил царь Мидас. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты обследовали место раскопок на юге Турции, называемое Туркмен-Карахоюк (Türkmen-Karahöyük). Они нашли в ирригационном канале большую каменную стелу с надписями на лувийском языке, который был широко распространен в регионе в бронзовом и железном веке. В тексте рассказывалось о победе царя Хартапу над Фригией, а Туркмен-Карахоюк был столицей загадочного царства. Кроме того, были раскопаны осколки глиняной посуды.

Исследователи также нашли руины небольшого города, который занимал площадь приблизительно 1,2 квадратных километра. Однако ученые пока не знают, к какому древнему царству он относится. Планируется дальнейшие раскопки, в результате которых, как надеются археологи, будут найдены дворцы, дома и другие памятники.

Источник: Лента.Ру