Обновление Google Chrome уничтожило данные пользователей

17 декабря 2019     21
Обновление Google Chrome уничтожило данные пользователей

Google отменила обновление браузера Chrome 79 для мобильных платформ. Пользователи пожаловались, что системный апдейт может уничтожить данные пользователей, передает Android Police.

Проблема заключалась в том, что на девайсах под управлением Android перестали работать некоторые приложения и пользователи потеряли доступ к данным. В частности, юзеры пожаловались на нестабильную работу Twitter, Facebook и приложений других соцсетей и сервисов. Эксперты выяснили, что программы перестали работать из-за дефективного компонента WebView для Google Chrome 79.

Специалисты объяснили, что приложения типа Twitter не отображают веб-страницы, используя для этого сторонний браузер. Так как с WebView случилась определенная проблема, приложения либо перестали открывать веб-страницы, либо прекратили работать вовсе. В некоторых случаях программы приходилось удалять и устанавливать заново, что влекло за собой потерю доступа к данным, хранящимся в них.

Инженеры Google обратили внимание на системный баг, когда обновление Chrome получили больше половины пользователей. Компания откатила технический апдейт, принесла извинения и пообещала выпустить исправляющие проблему патчи в ближайшее время. О восстановлении утраченных данных не сообщается.

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Источник: Лента.Ру

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