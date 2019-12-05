Объявлено о возросшем числе пойманных на допинге россиян

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что число пойманных на возможных нарушениях антидопинговых правил россиян в 2019 году возросло. Ее слова приводит ТАСС.

Отмечается, что за 11 месяцев 2019 года было выявлено 179 случаев нарушений, в то время как за весь 2018-й это число достигло 146. Пахноцкая также привела цифры за пять месяцев этого года: в июле было обнаружено 49 случаев нарушений, в августе — десять, в сентябре — четыре, в октябре — восемь, в ноябре — шесть.

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00:07 — 26 ноября

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года и запретить стране принимать международные соревнования. Позиция была обозначена на фоне манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

О несоответствии данных экспертов WADA и информации, полученной ими из Московской антидопинговой лаборатории, стало известно в сентябре. Тогда же заговорили об угрозе лишения России возможности участвовать в Олимпиаде в Токио. Передача данных из московской лаборатории была одним из условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Источник: Лента.Ру