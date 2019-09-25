Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

25 сентября 2019     7
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом в среду, 25 сентября, заявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.

По ее словам, в рамках процедуры импичмента палата приступит к официальному расследованию действий американского лидера.

Пелоси высказала мнения, что действия Трампа демонстрируют, что он «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов».

Основанием для отрешения главы государства от должности спикер считает разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена. В этом демократы усматривают «нарушение целостности выборов».

Толчком к активному обсуждению возможного импичмента стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Информацию опровергли в Киеве, а также сам глава Белого дома.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом в среду, 25 сентября, заявила спикер палаты …


В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

06:00 Александра Рыкова Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период. РИА Новости По …


Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца
Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца

Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия». Согласно данным, больше …


Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совета безопасности ООН
Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совета безопасности ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совета безопасности ООН и попросил поддержать кандидатуру Японии на выборах непостоянных …


США отказались выдавать визы еще одной российской делегации
США отказались выдавать визы еще одной российской делегации

Некоторые участники делегации на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) также не получили американские визы. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты