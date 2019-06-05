Объявлены финалисты премии «Большая книга»

5 июня 2019     20
Объявлены финалисты премии «Большая книга»

В Москве в ходе традиционного Литературного обеда в ГУМе огласили шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Об этом в среду, 5 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В короткий список попали 12 финалистов. Ими стали: Евгения Некрасова («Калечина-Малечина»), Олег Лекманов и его соавторы Михаил Свердлов и Илья Симановский («Венедикт Ерофеев: посторонний»), Алексей Сальников («Опосредованно»), Линор Горалик («Все, способное дышать дыхание»), Гузель Яхина («Дети мои»), Вячеслав Ставецкий («Жизнь А.Г.»), Евгений Водолазкин («Брисбен»), Григорий Служитель («Дни Савелия»), Роман Сенчин («Дождь в Париже»), Александр Гоноровский («Собачий лес»), Сухбат Афлатуни («Рай земной») и Ольгерд Бахаревич («Собаки Европы»).

Лауреатов премии объявят до конца 2019 года. Победителя ожидает денежная награда в три миллиона рублей, занявший второе место получит 1,5 миллиона рублей, третье — миллион рублей.

«Большая книга» проводится ежегодно с 2005 года. В состав жюри премии входят около сотни профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, государственных деятелей, журналистов и предпринимателей.

Источник: Лента.Ру

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