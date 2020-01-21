Объявлен состав нового кабинета министров

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров сохранят свои посты в кабинете министров. Об этом говорится в соответствующем указе президента страны Владимира Путина, который был опубликован во вторник, 21 января.

Кроме того, на свой должности останутся глава МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен Мишустин.

Должность председателя партии «Единая Россия» Медведев сохранил за собой.

Источник: Газета Известия