Объяснена природа загадочного космического излучения

10 марта 2020     23
Объяснена природа загадочного космического излучения

Международная группа ученых объяснила вероятный механизм возникновения загадочного ультрафиолетового излучения, создающего линию водорода Лайман-альфа. Его непосредственным источником являются гигантские облака водорода, которые переизлучают поглощенную энергию. Природа последней до сих пор была неизвестной, однако астрофизики выяснили, что ее порождают звездообразующие области далеких галактик. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты с помощью телескопов VLT (Very Large Telescope) и радиоинтерферометра ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили изучили облако водорода LAB-6 (Lyman-alpha blob 6), которое удалено на расстоянии 18 миллиардов световых лет от Земли в направлении созвездия Журавль. Смещение линии в длинноволновую часть спектра показало, что водородный газ «падал» вовнутрь LAB-6. Такое явление наблюдалось впервые, а сам газ отличался низкой металличностью, то есть небольшим содержанием элементов тяжелее гелия. Низкая металличность означает, что газ возник в межгалактической среде, а не в звездообразующей галактике.

В то же время линию Лайман-альфа нельзя было объяснить притоком межгалактического газа из-за недостаточного количества водорода в нем. Результаты моделирования показали, что вещества в потоке может хватить лишь на образование звездной массы, эквивалентной двум Солнцам, но этого недостаточно для генерации наблюдаемого ультрафиолетового излучения. Исследователи пришли к выводу, что источником, который питает облако энергией, является активная область звездообразования в галактике, находящейся внутри LAB-6.

Авторы допускают, что возможно и другое объяснение излучению, согласно которому сверхмассивная черная дыра испускает высокоэнергетические фотоны, способные перемещаться на огромные расстояния и порождать линию Лайман-альфа.

Линия водорода Лайман-альфа — это спектральная линия, возникающая при испускании излучения возбужденным атомом водорода, когда электрон переходит со второго на первый энергетический уровень.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

19:38 В матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Автомобилистом» и вышла …


Минфин России заявил о возможности обходиться без рынка займов
Минфин России заявил о возможности обходиться без рынка займов

19:42 Заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что ведомство имеет возможность в стрессовой ситуации продолжительное время не выходить на …


Об изменениях в Конституции севастопольцам будут рассказывать в медиацентре
Об изменениях в Конституции севастопольцам будут рассказывать в медиацентре

О поправках в Конституцию севастопольцам расскажут в новом медиацентре. Его открыли сегодня по адресу: Ленина, 38. Там же разместят информационные …


Вести Севастополь 10.03.2020
Вести Севастополь 10.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Строительство нового корпуса школы в Казачьей бухте и дома для депортированных завершат в этом году. – …


Юные инспекторы движения призвали севастопольцев к соблюдению ПДД
Юные инспекторы движения призвали севастопольцев к соблюдению ПДД

Отряд школьников из добровольной организации, пропагандирующей безопасность движения на дорогах, провели в Севастополе акцию «ЮИД помнит». Юные инспекторы Севастополя прошли …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты