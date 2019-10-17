Объяснено появление бесплатного жилья в центре Москвы

17 октября 2019     11
Объяснено появление бесплатного жилья в центре Москвы

В центре российской столицы можно найти съемные квартиры по цене в разы ниже среднего по рынку уровня — вплоть до полного отсутствия арендной платы. Об этом говорится в материалах «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По статистике компании, каждая десятая съемная квартира на территории Центрального административного округа Москвы сдается в аренду по невысокой цене. Больше всего подобных предложений сосредоточено на территории Пресненского района столицы — локация отличается высокой концентрацией старого типового жилого фонда.

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Чаще всего подобные недорогие варианты предлагаются квартиросъемщикам на специальных условиях, самое распространенное из них — обязательство за свой счет отремонтировать жилье. «Квартиру “под ремонт” в ЦАО можно найти и за 15 тысяч рублей — такие варианты есть. Гораздо реже в центре встречаются предложения снять жилплощадь вообще без внесения арендной платы, за счет ремонта», — рассказывает заместитель директора департамента аренды «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

Как подсчитали в «ИНКОМе», на долю «ремонтных» предложений приходится 17 процентов квартир в центре Москвы, выставленных в аренду по заниженной цене или бесплатно. Еще 38 процентов подобного предложения предусматривают совместное проживание с собственником. 19 процентов эконом-предложения поступает от москвичей, временно съезжающих за город, к родственникам или в область, чтобы поправить финансовое положение. В этом случае речь не идет о бесплатном проживании, но арендатор может рассчитывать на дисконт относительно средних по району ставок.

Ранее в октябре аналитики «Авито Недвижимость» сообщили о рекордном росте цен на аренду жилья в крупных городах России. По их статистике, ставки поднялись до максимального с 2014 года уровня.

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Источник: Лента.Ру

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