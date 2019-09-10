Объяснено появление таинственных структур на Титане

10 сентября 2019     11
Объяснено появление таинственных структур на Титане

Астрономы НАСА выяснили, что в прошлом на Титане, спутнике Сатурна, происходили мощные взрывы, которые привели к появлению необычных геологических структур. Об этом сообщает издание Science Alert.

Подземные взрывы объясняют, почему озера вблизи северного полюса спутника окружены высокими берегами, которые поднимаются на десятки метров. Эти оразования были обнаружены в ходе миссии зонда Cassini, которая продлилась с октября 1997 по сентябрь 2018 года. Их появление до сих пор оставалось загадкой, поскольку процессы эрозии, сформировавшие другие озера, не могли стать причиной возникновения высоких утесов.

Согласно выводам ученых, миллионы лет назад поверхность Титана была достаточно холодной для существования жидкого азота. Однако накопление метана в атмосфере привело к потеплению, в результате чего подповерхностные карманы азота стали также нагреваться. Происходило накопление взрывоопасного газа, объем которого резко увеличивался, что приводило к выбросам и образованию кратеров.

Источник: Лента.Ру

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