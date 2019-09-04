Овечкин вспомнил о нарушенном обещании сыграть за Россию на Олимпиаде

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, почему отказался ехать на Олимпийские игры 2018 года, несмотря на данное им обещание. Слова хоккеиста приводит «Матч ТВ».

«Каждый говорит то, что хочет. Я делал свое заявление от сердца», — заверил Овечкин. Он заявил, что действительно рассчитывал поехать на Олимпиаду, несмотря на запрет со стороны Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Более того, россиянин достиг договоренности с владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом.

Тем не менее, Овечкин отказался от этой идеи, когда, по его словам, столкнулся с запретом со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, хоккеист пожаловался на тех, кто также обещал поехать на Олимпиаду, однако не стал поддерживать его в борьбе с НХЛ. «То есть кто-то говорил: мол, я поеду. А когда дошло до дела — голову спрятали в кусты. Или кто-то в песок засунул», — посетовал Овечкин.

На Олимпиаде в Пхенчхане не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что МОК решил не компенсировать НХЛ финансовые потери от участия спортсменов в Играх. Овечкин изначально объявил, что поедет на соревнования, однако позднее от этой идеи отказался.

Сборная России на Играх в Пхенчхане стала чемпионом впервые в своей истории.

Источник: Лента.Ру