Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 694-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Россиянин отметился голом в гостевом матче с «Оттавой» на 31-й минуте встречи.

Благодаря голу Овечкин сравнялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ с канадцем Марком Мессье.

Наибольшее количество заброшенных шайб в лиге на счету канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). В первой семерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731) и Майк Гартнер (708).

За «Вашингтон» Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

На девятое место в списке лучших снайперов НХД Овечки вышел 29 января, забросив в матче против «Нэшвилла» свою 693-ю шайбу.

Источник: Газета Известия