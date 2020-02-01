Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

1 февраля 2020     15
Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 694-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Россиянин отметился голом в гостевом матче с «Оттавой» на 31-й минуте встречи.

Благодаря голу Овечкин сравнялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ с канадцем Марком Мессье.

Наибольшее количество заброшенных шайб в лиге на счету канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). В первой семерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ, после Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731) и Майк Гартнер (708).

За «Вашингтон» Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

На девятое место в списке лучших снайперов НХД Овечки вышел 29 января, забросив в матче против «Нэшвилла» свою 693-ю шайбу.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 694-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на восьмое место в …


Трамп ограничил выдачу виз гражданам Киргизии и еще пяти стран
Трамп ограничил выдачу виз гражданам Киргизии и еще пяти стран

Президент США Дональд Трамп ограничил выдачу виз гражданам шести стран, в том числе Киргизии. Об этом сообщается на сайте Белого …


Возвращение профессора: Макларену поручили расследовать допинг-скандал в тяжёлой атлетике
Возвращение профессора: Макларену поручили расследовать допинг-скандал в тяжёлой атлетике

Юрист Ричард Макларен, известный по расследованию допингового скандала в России, займётся новым делом о коррупции в спорте. Канадцу предстоит проверить …


Очень пухлая ехидна выжила в ДТП и стала звездой Сети
Очень пухлая ехидна выжила в ДТП и стала звездой Сети

Необычное ДТП произошло в австралийском штате Тасмания, где машина сбила ехидну. О происшествии сообщает LAD Bible. Ехидна по кличке Элеанор …


Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале. Соответствующее сообщение Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) приводит ТАСС. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты