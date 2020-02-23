Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира.

Форвард отличился в третьем периоде встречи регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Таким образом, Овечкин вошел в так называемый «Клуб 700», членами которого являются еще семь хоккеистов, в разное время выступавших в НХЛ.

В текущем сезоне на счету Овечкина 59 очков (42 шайбы и 17 передач) в 59 матчах лиги. Всего же за свою карьеру форвард провел 1152 матча и набрал 1270 очков (700 шайб и 570 передач).

Источник: Лента.Ру