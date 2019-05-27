Овечкин прошелся по критикующим сборную России фанатам
26 мая 2019 82
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин ответил на критику игры команды на чемпионате мира. Слова спортсмена передает Sport24.
«Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить», — заявил Овечкин. Он посчитал, что такие люди только и ждут, когда сборная проиграет, чтобы высказаться об игроках негативно. Хоккеисты же, по словам Овечкина, играют за страну и хотят выигрывать.