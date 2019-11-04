Овечкин стал пятым россиянином с 1100 матчей в НХЛ

4 ноября 2019     27
Овечкин стал пятым россиянином с 1100 матчей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог установить новый рекорд регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 1100 матчей. Об этом сообщил в понедельник, 4 ноября, «Спорт-Экспресс».

Рекорд был поставлен матчем команды с «Калгари Флэймз».

До Овечкина подобным достижением могли похвастаться только Алексей Ковалев, Сергей Гончар, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов.

В американском клубе россиянин выступает с сезона-2005/06. За это время Овечкин сумел записать на свой счет такие трофеи, как приз лучшему новичку «Колдер Трофи», лучшему снайперу — «Морис Ришар Трофи», приз выдающемуся хоккеисту по итогам голосования игроков «Тед Линдсей Эворд», а также приз самому ценному игроку «Харт Трофи» и приз лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи».

В предыдущем сезоне Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории лиги. 34-летний форвард побил достижение Сергея Федорова.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Младшеклассник пришел на Хеллоуин в костюме Гитлера и лишил работы двух учителей
Младшеклассник пришел на Хеллоуин в костюме Гитлера и лишил работы двух учителей

Директор и один из учителей начальной школы Криксайд в американском штате Юта были отстранены от работы из-за ученика, пришедшего на …


Овечкин стал пятым россиянином с 1100 матчей в НХЛ
Овечкин стал пятым россиянином с 1100 матчей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог установить новый рекорд регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 1100 матчей. Об этом …


Потерявший сознание во время матча НХЛ хоккеист будет выписан из больницы
Потерявший сознание во время матча НХЛ хоккеист будет выписан из больницы

01:35 Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Скотт Сэбурин в скором времени будет выписан из больницы, куда он …


Трамп потребовал раскрыть информатора по «украинскому делу»
Трамп потребовал раскрыть информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя. Об этом …


В Пентагоне отреагировали на данные об обстреле военных США в Сирии
В Пентагоне отреагировали на данные об обстреле военных США в Сирии

Патруль США не попал под артобстрел на северо-востоке Сирии, снаряды упали далеко от военных, сообщили в пресс-службе Центрального командования американских …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты