Овечкин стал пятым россиянином с 1100 матчей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог установить новый рекорд регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 1100 матчей. Об этом сообщил в понедельник, 4 ноября, «Спорт-Экспресс».

Рекорд был поставлен матчем команды с «Калгари Флэймз».

До Овечкина подобным достижением могли похвастаться только Алексей Ковалев, Сергей Гончар, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов.

В американском клубе россиянин выступает с сезона-2005/06. За это время Овечкин сумел записать на свой счет такие трофеи, как приз лучшему новичку «Колдер Трофи», лучшему снайперу — «Морис Ришар Трофи», приз выдающемуся хоккеисту по итогам голосования игроков «Тед Линдсей Эворд», а также приз самому ценному игроку «Харт Трофи» и приз лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи».

В предыдущем сезоне Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории лиги. 34-летний форвард побил достижение Сергея Федорова.

Источник: Газета Известия