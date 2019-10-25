Овцы взбунтовались против овчарки

25 октября 2019     11
Овцы взбунтовались против овчарки Видео: dailymail.co.uk

Шотландский фермер из Локерби снял на видео противостояние овчарки и двух баранов. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

Один из баранов не хотел идти в свой загон и боднул собаку. Пес быстро повернулся и снова перешел в наступление, но баран продолжал сопротивляться. Он попятился лишь после того, как овчарка оскалилась и медленно пошла на него.

В этот момент недовольство проявил другой баран, наблюдавший за конфликтом со стороны. Он стал бить землю копытом и робко бросаться в сторону пса, однако не рискнул боднуть его и в итоге тоже оказался в загоне.

В 2016 году сообщалось, что в британскую деревню Ридипанди пришли овцы, наевшиеся каннабиса, и устроили дебош. Один из местных жителей рассказывал, что они слонялись по улицам, вламывались в сады, а одна овца даже зашла в дом и устроила беспорядок в спальне.

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Источник: Лента.Ру

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