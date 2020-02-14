Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с женщиной своей мечты

14 февраля 2020     8
Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с женщиной своей мечты

Одинокий житель американского округа Джонсон, штат Канзас, пообещал заплатить 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей) любому, кто организует ему встречу с женщиной его мечты. Об этом сообщается на сайте телестанции KCTV.

Таким образом 47-летний Джефф Гебхарт (Jeff Gebhart) решил не только устроить свою личную жизнь, но и помочь местному приюту для бездомных животных. Он предлагает любому желающему попробовать найти для него женщину, которая идеально бы ему подходила. Взамен он обещает выплатить этому человеку 25 тысяч долларов, а также перевести такую же сумму на счет приюта. Свою задумку он прорабатывал последние шесть месяцев.

Гебхарт признался, что устал от свиданий и онлайн-знакомств. В объявлении мужчина поинтересовался у людей, удачно вступивших в брак, на какую сумму они оценили бы встречу с их второй половиной. «Моему потраченному на поиски девушки времени и страданиям, которые я испытал при этом, определенно можно найти денежный эквивалент, впрочем, примерно такую же сумму я бы потратил на свидания», — отметил он.

Прежде чем сделать столь необычное объявление, он проконсультировался с друзьями, многие из которых работают психологами. Вместе они создали небольшой опросник, чтобы окружающим было легче подобрать для Гебхарта подходящую пару. Среди прочего он спрашивает потенциальную партнершу, любит ли она собак. Американец не скрывает, что у него самого есть пес по кличке Гуннар (Gunnar).

В начале февраля сообщалось, что житель английского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, переживал, что все его друзья нашли себе пару, а он до сих пор одинок. Тогда он установил в центре Манчестера билборд с объявлением о поиске девушки и получил тысячу приглашений на свидание.

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Источник: Лента.Ру

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