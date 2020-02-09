Один спецназовец погиб в перестрелке с таиландским стрелком

9 февраля 2020     19
Один спецназовец погиб в перестрелке с таиландским стрелком

По меньшей мере один боец спецназа погиб в перестрелке с военнослужащим Джакрапантом Томмой, который захватил торговый центр, а также ранил и расстрелял десятки людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thairath TV.

Отмечается, что о гибели спецназовца сообщили военные, однако командование пока что не подтвердило эту информацию. По предварительным данным, еще один боец был ранен. Не учитывая их, в результате погибли 20 человек, ранен еще 31.

Ранее сообщалось, что устроившему перестрелку военному удалось покинуть торговый центр и скрыться.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице.

После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

Источник: Лента.Ру

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