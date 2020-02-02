Один человек погиб в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

В результате аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Республике Кабардино-Балкария погиб один человек. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.

«Столкновение автомашин «Лада-Гранта» и пассажирской «Газели» произошло 2 февраля в 00:20 мск на автодороге «Аргудан — ст. Александровская». По предварительным данным, водитель «Лады» совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирской «Газелью». В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб до прибытия скорой помощи, водитель и пассажиры автобуса получили травмы различной тяжести», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что водитель «Газели» осуществлял частную поездку.

По данным Госавтоинспекции, всего в этом ДТП пострадали 11 человек. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии и устанавливают виновных в этом происшествии.

31 января три человека погибли в ДТП с «Газелью» под Курганом. Авария произошла на 279-м км трассы «Иртыш».

30 января в ДПТ с автобусом в Якутии пострадали 16 человек. Четверо из пострадавших были госпитализированы. Один из них находился в стабильно тяжелом состоянии.

Источник: Газета Известия