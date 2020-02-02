Один человек погиб в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

2 февраля 2020     3
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

В результате аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Республике Кабардино-Балкария погиб один человек. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.

«Столкновение автомашин «Лада-Гранта» и пассажирской «Газели» произошло 2 февраля в 00:20 мск на автодороге «Аргудан — ст. Александровская». По предварительным данным, водитель «Лады» совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирской «Газелью». В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб до прибытия скорой помощи, водитель и пассажиры автобуса получили травмы различной тяжести», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что водитель «Газели» осуществлял частную поездку.

По данным Госавтоинспекции, всего в этом ДТП пострадали 11 человек. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии и устанавливают виновных в этом происшествии.

31 января три человека погибли в ДТП с «Газелью» под Курганом. Авария произошла на 279-м км трассы «Иртыш».

30 января в ДПТ с автобусом в Якутии пострадали 16 человек. Четверо из пострадавших были госпитализированы. Один из них находился в стабильно тяжелом состоянии.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе отмечают 77-ую годовщину окончания Сталинградской битвы
В Севастополе отмечают 77-ую годовщину окончания Сталинградской битвы

Сегодня в 10 утра у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов прошел митинг, посвященный годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской …


Один человек погиб в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

В результате аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Республике Кабардино-Балкария погиб один человек. Об этом в воскресенье, …


Задержан организатор вечеринки в кафе с обрушившейся кровлей
Задержан организатор вечеринки в кафе с обрушившейся кровлей

По делу об обрушении крыши кафе в Новосибирске задержан организатор мероприятия. Об этом сообщает ТАСС. Задержанный — 27-летний мужчина. Его …


Сенатор Валерий Куликов рассказал, где в Севастополе будет открыт новый музей флота
Сенатор Валерий Куликов рассказал, где в Севастополе будет открыт новый музей флота

В Севастополе появится музей на воде. Принято решение, что после вывода из боевого состава Черноморского флота – сторожевой корабль “Сметливый” …


Вести Севастополь. События недели 2.02
Вести Севастополь. События недели 2.02.2020

Главные темы программы: – Аварийные отключения электричества. Кто обесточил “Центр охраны здоровья матери и ребёнка”? И как жители Фиолента страдают …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты