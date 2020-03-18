Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД

18 марта 2020     21
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД

На МКАД в Москве произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом в среду, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что легковушка столкнулась с «Камазом» на 55 километре внешней стороны кольцевой автодороги.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства аварии устанавливаются.

15 марта ЦОДД призвал водителей отказаться от летней резины из-за гололеда.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Кипр запретил прием пассажирских рейсов из России
Кипр запретил прием пассажирских рейсов из России

Кипр вводит запрет на прием пассажирских авиарейсов из 28 стран, включая Россию. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константинос Иоанну, …


Неожиданно появившаяся собака спасла заблудившуюся в джунглях пару
Неожиданно появившаяся собака спасла заблудившуюся в джунглях пару

Собака на камбоджийском острове Ронг спасла двух туристов из канадского Ванкувера, которые заблудились в джунглях и начали паниковать. Об этом …


В Германии призвали снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом
В Германии призвали снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом

Германии следует снять санкции с России на фоне борьбы с коронавирусом. К этому призвал член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, …


Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД

На МКАД в Москве произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом …


В Сети набирает популярность флешмоб с угадыванием национальности
В Сети набирает популярность флешмоб с угадыванием национальности

Пользователи соцсетей активно подключаются к новому флешмобу, в ходе которого с помощью приложения Gradient определяют свою национальность. Приложение предлагает загрузить …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты