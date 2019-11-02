Один человек погиб и 19 ранены в ДТП с автобусом в Колумбии

Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в Колумбии. Информацию об этом распространила газета El Tiempo в пятницу, 1 ноября.
Инцидент произошел утром на трассе, соединяющей города Памплона и Кукута на востоке страны.
Автобус, в котором находились 40 человек, врезался в дерево, а затем упал в 50-метровую пропасть.
В ДТП погиб восьмилетний ребенок, имевший гражданство Венесуэлы, еще 19 человек — 17 венесуэльцев и два колумбийца — пострадали, они доставлены в ближайшие больницы.
По предварительной информации расследования, водитель мог уснуть за рулем.
1 ноября на Филиппинах в ДТП с грузовиком погибли 19 пожилых людей, поехавшие за правительственной помощью.
Источник: Газета Известия