Один человек погиб и 19 ранены в ДТП с автобусом в Колумбии

Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в Колумбии. Информацию об этом распространила газета El Tiempo в пятницу, 1 ноября.

Инцидент произошел утром на трассе, соединяющей города Памплона и Кукута на востоке страны.

Автобус, в котором находились 40 человек, врезался в дерево, а затем упал в 50-метровую пропасть.

В ДТП погиб восьмилетний ребенок, имевший гражданство Венесуэлы, еще 19 человек — 17 венесуэльцев и два колумбийца — пострадали, они доставлены в ближайшие больницы.

По предварительной информации расследования, водитель мог уснуть за рулем.

1 ноября на Филиппинах в ДТП с грузовиком погибли 19 пожилых людей, поехавшие за правительственной помощью.

Источник: Газета Известия