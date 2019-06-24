Один человек погиб после взрыва в воинской части в Казахстане

24 июня 2019     6
Один человек погиб после взрыва в воинской части в Казахстане

Один человек погиб в результате взрыва на арсенале воинской части в Казахстане. Как пояснил министр обороны Нурлан Ермекбаев, в машину погибшего попал снаряд.

По данным агентства «РИА Новости» число пострадавших возросло до 71 человека, 15 из них госпитализированы. При этом ТАСС со ссылкой на главу администрации области Умирзака Шукеева сообщает, что в больницах находится 31 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел 24 июня около 9:20 (6:20 мск). На арсенале вспыхнул пожар, за которым последовал взрыв. Минобороны Казахстана предупредило граждан, что на территории близлежащего города Арысь могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы, на улицах работают саперы. Ведется эвакуация жителей города, где проживают более 44 тыс. человек.

«Сейчас можно сказать, что в городе практически никого не осталось. Если еще есть какие-то люди, которые остались в подвалах, укрытиях, мы каждый час проводим объезд, обход, мониторинг, патрули, полиция и военные, стараемся вывести оставшихся людей», — заявил Шукеев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить причины ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием, веществами и предметами, предоставляющими опасность для окружающих, пишет «Газета.ру». Движение пассажирских поездов местного и международного сообщения на участке Шымкент — Арысь — Тимур приостановлено.

Источник: Газета Известия

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